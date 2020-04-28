تعديل ضبط الرادارات في دبي بعد تخفيف «تقييد الحركة»

المصدر: محمد فودة- دبي

قال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إنه تمت إعادة ضبط أجهزة الرادار في دبي لضبط مخالفي تقييد الحركة بعد قرار التخفيف الجزئي الذي أصدرته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة ليكون من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً، بدلاً من أن يكون على مدار اليوم.

وسجلت شرطة دبي 58 ألف و641 مخالفة رادار خلال حوالي ثلاثة أسابيع فقط منذ بداية تطبيق تقييد حركة المشاة والمرور في إطار برنامج التعقيم الوطني، على مدار الساعة خلال الفترة من 26 مارس الماضي وحتى 16 إبريل الجاري.

وأضاف المزروعي لـ«الإمارات اليوم» أن التزام فئة كبيرة من أفراد الجمهور خلال فترة تقييد الحركة على مدار الساعة ساعد الفرق المعنية من الجهات ذات الصلة في إنجاز عمليات التعقيم بصورة أفضل بمختلف مناطق اختصاص الإمارة.

وأوضح أن أجهزة الرادار في دبي تدار بواسطة أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لذا يتم ضبطها وفق الاحتياجات، وبمجرد تعديل قرار تقييد الحركة من منع التنقل على مدار اليوم إلى التخفيف الجزئي من العاشرة مساءًا وحتى السادسة صباحاً، تم إعادة ضبط أجهزة الرادار على جميع شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، نظراً لأن تقييد الحركة في هذه الفترة مطبق في جميع إمارات الدولة، ولا مبرر للانتقال من إمارة لأخرى، فيما عدا الفئات المستثناة من القرار.

وأكد أن هناك تجاوباً واضحاً وملموساً في الوقت الراهن من أفراد المجتمع، في ظل القناعة بأن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل هو الحل الأفضل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومساعدة أجهزة الدولة على القيام بدورها في أعمال المكافحة.

وحررت شرطة دبي كذلك 52 ألف و69 مخالفة أخرى لتعليمات تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني، بواقع 45 أل فو654 مخالفة تحذيرية، و6424 مخالفة جزائية، شملت 38 ألف و702 مخالفة الخروج من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الحاجات الأساسية، و10 آلاف و286 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، أو عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، فضلاً عن 3696 مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارات الواحدة أكثر من ثلاثة اشخاص.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الحذر لأن المخالفات الأخرى المرتبطة بتعليمات الجهات الصحية المختصة مثل ارتداء الكمامة وعدم تجاوز الحد المسموح به من الركاب، والتباعد الاجتماعي سوف تحرر على مدار الساعة لأنها غير مرتبطة بقرار تخفيف الحركة، بل أن القرار يفرض على الجمهور مزيداً من الالتزام بهذه التعليمات.

وأوضحت شرطة دبي أن انتهاك مخالفة منع أو تقييد التجمعات بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب يكبد المخالف غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم و5000 درهم لكل من شارك.

وكانت اللجة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أعلنت تخفيفاً جزئياً لتقييد الحركة في الإمارة منذ يوم الجمعة الماضية ليبدأ في العاشرة مساء وينتهي في السادسة صباحاً، مع بعض الاشتراطات الضرورية، منها السماح لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط مع تفادي زيارة من هم فوق سن الستين وذوي الأمراض المزمنة، وبشرط أن لا يزيد عدد المتواجدين عن خمسة أشخاص، مؤكدة حظر إقامة الخيام أو المجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة.

وطالبت القيادة العامة لشرطة دبي بضرورة التباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين وارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني مؤكدة على ثقتها الكاملة في تكاتف الجمهور واستجابتهم للتعليمات الصحية والإرشادية من أجل سلامة المجتمع.

وأشارت إلى أنها خصصت الرقم 901 وخدمة عين الشرطة على تطبيقها للهواتف الذكية للإبلاغ عن المخالفات والتأكد من الإجراءات الاحترازية المطلوب الالتزام بها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news