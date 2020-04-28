شرطة عجمان تضبط عصابة «حاويات الظلام» بعد سرقة 83 سيارة

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

تمكنت شرطة عجمان -في عملية أطلقت عليها «حاويات الظلام»- من ضبط عصابة تتكون من 12 شخصاً من جنسيات عربية وآسيوية، قامت بتهريب 83 سيارة مستأجرة من محلات لتأجير السيارات خارج الدولة بواسطة حاويات على أساس أنها أواني منزلية من أحد الموانئ المخصصة للشحن بالدولة.

وتفصيلاً، أكد القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن بلاغاً ورد إلى الشرطة في شهر يناير الماضي من أحد المكاتب الخاصة لتأجير السيارات يفيد بفقدان إحدى السيارات التي أجرها، مشيراً إلى أن بالتحري وجمع المعلومات تبين أن هناك عصابة تدير عملية تهريب سيارات إلى خارج الدولة، بعد استأجارها من مكاتب التأجير وبيعها لأشخاص آخرين بنصف سعرها.

وتابع: «بمتابعة البلاغات الواردة في بداية القضية وتتبع بيانات الأشخاص المستأجرين تم الوصول إلى أفراد العصابة، إذ تبين أنهم يقومون بشحن السيارات من موانئ الشحن على أنها أواني منزلية»، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع المعابر الحدودية في الدولة المجاورة، واسترجاع معظم السيارات.

وبين أن عدد السيارات التي تمت سرقتها وتهريبها 83 سيارة بقيمة 6.35 مليون درهم، إذ تم إرجاع 55 سيارة، منها 17 سيارة تم ضبطها قبل خروجها من معابر الدولة، وجاري التواصل مع الجهات المعنية بالدول المجاورة لإرجاع باقي السيارات، لافتاً إلى أن عدد المتورطين بالقضية 14 شخص من جنسيات متعددة، تم ضبط 12 شخص وشخصين ما زالوا هاربين وتم إبلاغ الجهات المختصة عنهم للقبض عليهم، مبيناً بأنهم من فئة الشباب وأعمارهم بين 30 و40 عام.

وأشار إلى أن معظم أصاحب المكاتب لم يكونوا يعرفوا بأن سياراتهم تم سرقتها كونهم مؤجرينها للأشخاص لفترات طويلة، وعلموا بالأمر بعد مغادرة سياراتهم الدولة وإبلاغ الشرطة لهم بذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news