عامل يبلغ عن «كورونا» على حسابه في «تويتر»

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

عاني عامل آسيوي أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس، فنشر فيديو على حسابه في تويتر طالباً إجراء فحوص طبية له خوفاً من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال العامل أنه لم يتلق المساعدة من الشركة التي يعمل فيها، وعلى الفور قدمت القيادة العامة لشرطة عجمان مساعدة العاجلة للعامل وتولت الجهات المختصة إجراء الفحوص الطبية وتبين عدم إصابته بكورونا.



وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم محمد بن يافور الغفلي، إنه بمجرد علم الشرطة بالموضوع في نفس اللحظة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال إلى موقع سكن العامل في منطقة الجرف الصناعية، وتأمين المكان باتباع الآلية المعتمدة للتعامل مع مشتبهي الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف أنه تم التواصل مع منطقة عجمان الطبية لإحضار طاقم طبي وسيارة إسعاف مجهزة إلى مقر سكن العامل، وتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة له وأجروا له الفحوص اللازمة وتبين لاحقاً أنه غير مصاب بفيروس كورونا ويعاني أعراض زكام وانفلونزا، كما تم التواصل مع ممثل الشركة وإخطاره بضرورة متابعة العمال والحرص على توفير كل الاحتياجات اللازمة في ظل الأزمة الحالية.



ودعا الغفلي أصحاب الشركات والمشرفين على العمال إلى ضرورة تحمل المسؤولية ومتابعة أوضاع العمال بشكل دوري وتوفير كل الاحتياجات اللازمة، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية واحتياطات الأمن والسلامة التي تمنع انتشار الفيروس.