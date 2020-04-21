يفاجأ بوجود ثعبان أمام مدخل منزله بمنطقة الشهداء في أم القيوين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ أحد المواطنين صباح اليوم بوجود ثعبان أمام مدخل منزله بمنطقة الشهداء بأم القيوين، أثناء خروجه من البيت، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لإدارة الدفاع المدني أم القيوين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وعليه تحرك فريق الدفاع المدني بمركز الإدارة إلى موقع المنزل وعلى الفور تم التعامل مع الثعبان باستخدام معدات متخصصة للتعامل مع هذه الحالات.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، إن الدفاع المدني على أتم الاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات على مدر الساعة ليشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان على أرض دولة الإمارات، كما دعا الدكتور إلى توخي الحيطة والحذر.