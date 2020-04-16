«مكافحة المخدرات الاتحادي» يتصدى لأساليب التهريب غير التقليدية في «زمن كورونا»

المصدر: محمد فودة-دبي

ناقش مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة اليوم، بتقنية الاتصال عن بعد، الأساليب الجديدة لتهريب المخدرات في ظل الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بوباء كورونا، وأهمها إغلاق رحلات الطيران والانتقال بين الدول.

وطالب رئيس المجلس الاتحادي لمكافحة المخدرات، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بضرورة التصدي للأنماط الإجرامية غير المتوقعة، التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجو المخدرات كبديل عن الطرق السائدة والمعروفة التي كانوا يتبعونها، في ظل القيود والإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي تتخذها الدولة، والتي تشمل إجراءات إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية، في سعيها لمواجهة وباء كورونا.

ودعا أعضاء المجلس لتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية كافة، وتجاوز العقبات معهم من خلال عقد الاجتماعات المشتركة، ومناقشة الأمور العالقة وطرحها على بساط البحث، للوصول إلى أفضل الحلول.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عن بعد الطلبات التي ترد من الراغبين للعلاج من إدمان المخدرات، والإجراءات التي يجب اتباعها في ظل الظروف الحالية، للوقاية من احتمال انتقال العدوى.

واطلع على إحصائيات جرائم المخدرات المسجلة في العام 2019م، وقارنها بالسنوات الماضية محللاً أسباب ارتفاع وانخفاض النسب المسجلة في مختلف مناطق الدولة.

كما استعرض نتائج الضبطيات التي حققتها هيئات الجمارك بالدولة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي 2019م، وبعض الأساليب الإجرامية المتبعة في تهريب المخدرات، والإجراءات المتخذة حالياً في عمليات الضبط في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في الدولة حيال الوضع الحالي ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وتطرق المجلس كذلك إلى سياسة إتلاف المخدرات، باتباع أفضل المعايير الدولية التي تعمل على الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.