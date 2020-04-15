محاكم رأس الخيمة تفتح قاعة الجلسات القضائية للجمهور عن بعد

المصدر: مصباح أمين ـ رأس الخيمة

أعلنت محاكم رأس الخيمة، عن تطبيق علانية الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها «عن بعد»، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بحيث أصبحت قاعة الجلسات القضائية مفتوحة أمام الجمهور لحضور المحاكمة.



وأفاد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، بأن فرق العمل في الدائرة تبذل جهودا لتوظيف أحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية لخدماتها للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الجارية.



وأضاف أن إطلاق خدمة علانية الجلسات القضائية لكل المحاكمات على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، فيما عدا قضايا الأسرة والطفل لاعتبارات استثنائية ولخصوصية أطرافها، أو في حالات يقدرها القاضي التي تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات «عن بعد» من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية، والتي تم الإعلان عن أرقام القاعات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن الحفاظ على مبادئ المحاكمات من أهم التحديات التي تواجه نظام التقاضي «عن بعد» عبر وسائل تقنية المعلومات، ومن أهم هذه المبادئ مبدأ العلانية والذي يتمثل في تمكين جمهور الناس دون تمييز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها.



وأضاف أن أبرز مظهر التمكين السماح لكل شخص بالدخول إلى قاعة المحاكمة، مؤكداً أن الدائرة راعت هذا المبدأ من خلال تفعيل جلسات الاتصال المرئي والإعلان عن القاعات الإلكترونية التي تمكن أفراد الجمهور من أي مكان بالدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية والاطلاع على ما يجري فيها كما لو كانوا حضورا في قاعة المحاكمة العادية، بما في ذلك الاستماع للمرافعات والنطق بالأحكام.