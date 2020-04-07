الدفاع المدني تحذر من ترك «عبوات التعقيم» داخل المركبات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي من خطورة ترك «عبوات التعقيم والعطور» داخل المركبات والتي قد تتسبب في حدوث انفجارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضحت أن معظم المعقمات تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال، وتعرضها بشكل مباشر للشمس ودرجة حرارة عالية داخل المركبات يؤدي لانفجارها ما يهدد صحة وسلامة الأفراد ويتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات.



ومن جانبها دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم اغلاق نوافذ المركبة بالكامل، خصوصاً عند وقوفها تحت أشعة الشمس، حيث تزداد الخطورة عندما يتم إطفاء المركبة وإغلاق نوافذها وحثتهم على عدم ترك أي مواد تعقيم أو عطور أو أية مواد قابلة للاشتعال مثل «الولاعات» وغيرها داخل المركبة خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع دراجات الحرارة، ما يتسبب في تلفها وعدم الاستفادة منها.

