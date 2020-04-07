محاكم رأس الخيمة تنفذ المحاكمات عن بعد 100%

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الدائرة حولت جميع الجلسات القضائية إلى محاكمات «عن بعد»، منذ ثلاثة أسابيع دون أن يتم تأجيل أي جلسة قضائية. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن جميع جلسات الأحوال الشخصية والصلح بين الأزواج وجميع القضايا يتم إجراء التقاضي فيها «عن بعد» 100%، حيث تقدم المحاكم 206 خدمة «عن بعد» للمتعاملين ضمن منظومتها الالكترونية.

وأضاف الخاطري، أن موظفي محاكم رأس الخيمة يعملون «عن بعد»، كلٌّ في موقعه، ويتواصلون عبر الاتصال الافتراضي، وتتم محاكمة المتهم في غرف الاتصال المرئي خلال وجوده في السجن، بإشراف النيابة العامة، حيث يقوم القاضي في مكتبه أو في قاعة المحكمة أو في بيته بإجراء المحاكمة «عن بعد» شرط ألا يتجاوز مكان تواجده إمارة رأس الخيمة.

ولفت إلى أن محاكم رأس الخيمة أعلنت استعدادها للعمل عن بعد، ومنذ سنوات أجرت أول محاكمة عن بعد عبر «الفيديو كونفرنس»، مؤكداً أن أزمة «كورونا» لم تؤخر أي قضايا بل يتم العمل في التقاضي وفق جدول المحكمة.

وتابع أن المحكمة انتقلت من العمل التقليدي إلى العمل الافتراضي عبر الاتصال المرئي، الأمر الذي أسهم في إنجاز العمل بشكل أسرع وقلل الجهد والوقت على الموظفين.