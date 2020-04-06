تقديم موعد التعقيم في المناطق الصناعية والعمالية في أبوظبي ساعتين

المصدر: أحمد عابد ـ أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تقديم موعد برنامج التعقيم الوطني ساعتين في المناطق الصناعية والعمالية في أبوظبي لتبدأ من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة السادسة صباحاً.



وأوضح ‏أن أوقات برنامج التعقيم الوطني في المناطق السكنية كما هو مقرراً سابقاً من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحاً.



من جهتها أهابت شرطة أبوظبي بالجميع، ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المقررة سواء في المناطق السكنية أو الصناعية والعمالية إلا في حالات الضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية في إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.