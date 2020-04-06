2% ارتفاع الطلاق في الفجيرة تعرف على الأسباب

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

ارتفعت حالات الطلاق في الفجيرة خلال العام الماضي 2% مقارنة بعام 2018، بتسجيل 199 حالة طلاق مقابل 195 حالة عام 2018، بحسب مركز الفجيرة للإحصاء من خلال الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019.



وأفادت نتائج مركز الفجيرة للإحصاء، بأن الإمارة شهدت 143 حالات طلاق بين مواطنين، 21 حالة بين مواطن وأجنبية، وأربع حالات لمواطنة وأجنبي.



وقالت المستشارة القانونية والمحامية، أساور النقبي، إن زيادة حالات الطلاق نتيجة إنفعالات لحظية ويمكن تداركها مثل الغضب وشدة الانفعال التي تنهي زواج قد دام أكثر من 10 أعوام.



ولفتت إلى أن جهل كثيرين بالتشريع وتفاصيل قوانين الأحوال الشخصية، له دور كبير في وقوع المشكلات بين طرفي النزاع، منوهه أن البرامج التوعوية للمتزوجين والمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بمواد قانون الأحوال الشخصية، خصوصاً التي تمس جوانب حياتهم، مثل النفقة، والرؤية، والحضانة، والمبيت بطريقة مبسطة تسهم في انخفاض نسب الطلاق.



وأوضحت أن الأسباب التي توصلت لها من خلال ترافعها في قضايا طلاق هي سوء العشرة بين الزوجين، من خلال القسوة والمعاملة السيئة والإساءة لفظية، أو العنف الجسدي، أو الإهمال وعدم مراعاة الآخر، والاستمرار في العناد قد يؤدي إلى الطلاق.