«سيرا» تؤجل التدقيق على الأنظمة الأمنية احترازياً بسبب كورونا

المصدر: محمد فودة-دبي

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا» عن تأجيل عمليات التدقيق على الأنظمة الأمنية في المنشآت التجارية والسكنية من مركز اعتماد الأنظمة الأمنية التابع لها اعتباراً من اليوم حتى إشعارٍ آخر، مشيرة إلى أنه بإمكان الشركات استكمال إجراءات التجديد من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة www.sira.gov.ae، تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19).

وقال مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية المهندس خالد عبد الرحمن الحمادي، إنه يتم التقديم على طلب التدقيق للأنظمة الأمنية إلكترونياً في موقع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لغرض استيفاء المتطلبات الأمنية لتجديد الرخصة التجارية، وبناء على ذلك يحدد موعد يقوم فيه مدقق الأنظمة الأمنية بالتدقيق على المنظومة الأمنية في الموقع، لافتاً إلى أن الأنظمة تختلف حسب اختلاف النشاط التجاري وفق قانون مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومن ثم يصدر تقرير بحالة المنشأة أمنياً ومن ثم يستخدم لتجديد الرخصة التجارية.

وأضاف أن إجمالي عدد المنشآت التي تم تدقيقها من قبل مركز اعتماد الأنظمة الأمنية خلال العام الماضي يزيد على 11 ألف منشأة، من أهمها المصارف والبنوك التجارية ومراكز الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والفنادق والنوادي الرياضية والحدائق الترفيهية والمعاهد التعليمية ومحطات الغاز ومراكز التسوق ومجمعات التجارية ومحلات السلع الثمينة ومحلات بيع معدات الرماية والصيد والمباني السكنية وأبراج المكاتب متعددة الطوابق والمجمعات السكنية وأجنحة القرية العالمية والمباني العامة الأخرى بالإضافة إلى دور العبادة.