شرطة عجمان تلقي القبض على عامل مخبز تعمد البصق على الخبز وتحيله للفحص

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على عامل آسيوي تعمد البصق على عجين الخبز أثناء إعداده في مخبز بإمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وصرح المقدم محمد مبارك الغفلي مدير مركز شرطة الجرف الشامل أن الشرطة تحركت للقبض على المتهم فور ورود بلاغ من دائرة البلدية والتخطيط، يفيد بأن عامل المخبز يقوم بالبصق على عجين الخبز أثناء اعدادة وقد تم تصوير الواقعة من قبل احد المستهلكين، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم (ش.خ.ف) آسيوي، وتم إحضاره للمركز من قبل مركز شرطة الجرف الشامل وفحصه وأخذ عينه من المذكور باستدعاء طبيب مختص من إحدى الجهات الطبية، وتم توقيفه في الحبس الانفرادي احترازيا تمهيدًا لإحالته للنيابة، كما تم إغلاق المخبز فورا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

ونوه المقدم محمد مبارك الغفلي إلى ضرورة الابلاغ عن أي شخص وأي فعل وعن كل مايمكن أن يضر أو يمس سلامة أفراد المجتمع، مشددا بأن الشرطة ستكون بالمرصاد لمن تسول به نفسه العبث وأذية الآخرين والاعتداء على سلامتهم.