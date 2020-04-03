وفاة مواطن اصطدمت دراجته بجدار منزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي مواطن في حادث مروري، إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها بجدار منزل في منطقة الورقاء، في الـ10 مساء أول من أمس.

وأفاد مصدر مروري في دبي بأن المتوفى كان يقود الدراجة النارية، وفقد السيطرة عليها بشكل مفاجئ، فاختل توازنه، واصطدم بالجدار.

وأكد انتقال مركبة الإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، ومحاولة إنقاذ قائد الدراجة، إلا أنه توفي متأثراً بإصابة بليغة لحقت به جراء الاصطدام.

وأضاف المصدر أن هذه هي حالة الوفاة المرورية الأولى في الإمارة خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، مشيراً إلى التزام معظم السكان بالبقاء في المنازل في الأوقات المحددة (من الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً).