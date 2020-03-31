بلدية دبا الفجيرة تصادر 700 كمامة مغشوشة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تمكنت بلدية دبا الفجيرة من خلال الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق في المدينة والمناطق التابعة لها ، من مصادرة (700) كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

وقال مدير عام بلدية دبا الفجيرة ،المهندس حسن سالم اليماحي" أن البلدية تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة استغلال البعض للظروف الراهنة، مستغلين الإقبال المتزايد على شراء الكمامات من قبل المستهلكين ، وشدد على أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لاتلتزم بالقوانين والإشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.

وتناشد البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها في مختلف منافذ البيع من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.