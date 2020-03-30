إحباط تهريب 146 حيواناً وطيراً مهدّدة بالانقراض

المصدر: الشارقة - وام

أحبطت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بالتعاون مع شرطة الشارقة، تهريب 146 حيواناً وطيراً تعود إلى أربع فصائل، تعتبر من ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومدرجة في قانون الاتجار الدولي «سايتس» من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وضبط أشخاص من جنسية خليجية يحاولون تهريب الحيوانات والطيور أثناء دخولهم إلى أراضي الدولة، دون إذن استيراد مسبق من الجهات المختصة، ولا شهادات صحية تثبت سلامة الحيوانات والطيور المصادرة وخلوها من الأمراض.

وقالت رئيس الهيئة، هنا سيف السويدي، إن عدد الحيوانات المحظورة والمفترسة والخطرة التي ضبطت خلال العام الماضي بلغ 379 حيواناً. وأشارت إلى أن لدى الهيئة مركزاً لإيواء ورعاية الحيوانات المفترسة في متنزه الصحراء يمتد على مساحة 27 ألف متر مربع، يُعد الأول من نوعه خليجياً، ويُشكل إضافة مهمة على المستوى البيئي في الإمارة. ويمكنه إيواء الحيوانات المفترسة والخطرة بشكل أفضل ووفقاً للمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.