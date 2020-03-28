شرطة الشارقة تفعل خدمة إصدار الملكية الإلكترونية لمركبات الشركات

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها القيادة العامة لشرطة الشارقة، يعلن مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن إمكانية إصدار الملكية الإلكترونية الخاصة بمركبات الشركات من خلال تطبيق وزارة الداخلية (UAE MOI)، مع الإعفاء من رسوم التوصيل.

وقال المقدم خالد الكي رئيس مركز خدمات المرور والترخيص: إن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في تقديم كافة الخدمات الشرطية بصورة إلكترونية، وذكية تتواكب ومتطلبات تحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وبما يضمن كذلك صحة وسلامة جميع المتعاملين، في ظل الظروف الحالية.

وأوضح المقدم الكي، أن الملكية الإلكترونية للشركات معتمدة لمدة عام، ويمكن إبرازها عند الحاجة إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى أن مركز خدمات المرور والترخيص، اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الأعمال، واستطاع بكفاءة؛ تيسير التعامل مع كافة المعاملات وفق النظم والإجراءات المتعلقة بها إلكترونيا، حيث تم إنجاز 5000 معاملة لتجديد ملكية المركبات خلال أسبوع من صدور القرار الأخير الخاص بإعفاء المركبات المنتهية من المستحقات. كما تلقى المركز ما يزيد عن(2200) استفساراً عبر تطبيق "الواتس آب" و على هاتف رقم (065177555)، الذي تم تخصيصه مؤخراً، مما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للجمهور.

ونوه رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، أن المركز يفتح أبوابه فقط في بعض الحالات الاستثنائية كالتحقيق في القضايا المرورية المرتبطة مع نيابة المرور، والمعاملات المرتبطة بالتعاميم على المركبات، وكذلك إجراءات فك جهاز الحجز المنزلي للمركبات المخالفة.

وأكد المقدم الكي، على مواصلة الجهود لضمان استمرارية العمل من خلال تقديم الخدمات عبر عدة مراكز منها: (قرية التسجيل، موتر شيك، وكالة الفطيم، وكالة نيسان، والفحص الفني الثقيل)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الذكية عبر المنصات الإلكترونية لوزارة الداخلية وشرطة الشارقة بكفاءة وفاعلية.