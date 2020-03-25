شرطة دبي تقبض على آسيوي دعا إلى عدم الالتزام بتعليمات البقاء في المنازل

المصدر: محمد فودة-دبي

القت شرطة دبي القبض على شاب آسيوي نشر مقطع فيديو يشجع أفراد المجتمع على الخروج من المنازل والتدخين والشواء والاستمتاع بالأجواء الماطرة دون مراعاة التعليمات الصحية والأمنية الصادرة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

أفادت شرطة دبي بأن عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، المقررتين مقررة بحق كل من دعا أو حرض بأي طريقة تقنية أو وسيلة معلوماتية لعدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وكانت ألقت القبض على امرأة أوربية من أصول عربية بثت مقطع فيديو يظهر عدم اكتراثها بمبادرة "خلك في البيت" والتعليمات الصحية والأمنية، ودعت تلك المرأة أفراد المجتمع إلى النزول وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، وأحالتها الشرطة إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنيابة العامة الاتحادية.

وحذرت الشرطة من عواقب عدم الالتزام بتعليمات الجهات الصحية والأمنية بالدولة المتعلقة بالالتزام بالبقاء في المنزل فيما عدا الضرورة، وناشدت أفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي حالة تجاوز عبر منصة "إي كرايم" لاتخاذ الإجراءات اللازمة.