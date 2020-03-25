إحالة صاحبة فيديو الاستخفاف بـ «خلك بالبيت» إلى النيابة الاتحادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألقت شرطة دبي القبض على امرأة أوروبية من أصول عربية، بتهمة بث مقطع فيديو يظهر عدم اكتراثها بمبادرة «خلك في البيت» والتعليمات الصحية والأمنية، وحولتها إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنيابة العامة الاتحادية.

وحذرت شرطة دبي من عواقب عدم الالتزام بتعليمات الجهات الصحية والأمنية بالدولة المتعلقة بالالتزام بالبقاء في المنزل فيما عدا الضرورة، وناشدت أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي حالة تجاوز عبر منصة «إي كرايم» لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت امرأتان إحداهما أوروبية والأخرى عربية أثارتا حالة من الاستياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر»، لإصرارهما على تحدي التعليمات المتعلقة بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة، واستخفافهما بحملة «خلك في البيت»، بنزولهما في منطقة دبي مارينا لممارسة الجري، وتوجيه رسالة سلبية إلى الجمهور.

وظهرت المرأة الأولى، وهي أوروبية، تدعو الناس إلى النزول إلى الشارع وفعل ما يحلو لهم مثل الجري، وعدم التصرف بهلع أو فزع، وشاركتها امرأة عربية، وهي مديرة أحد المشروعات، إذ وافقتها الرأي وتحدثت بطريقة سلبية بشأن حملة «خلك بالبيت»، قائلتين «كونوا إيجابيين وانزلوا مارسوا رياضتكم المفضلة».

من جهتها، أكدت شرطة دبي، أمس، أنها ستتخذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس «كورونا».

وقالت، في بيان، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها، فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية المجتمع ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم، لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو دواعي العمل، ومنع التجمعات، وعدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية، لافتة إلى أن قانون الأمراض السارية سيطبق على المخالفين والذي يصل إلى الحبس والغرامة.

ودعا مغردون على «تويتر» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة سريعة بحق المرأتين لأن الوضع الحالي لا يتحمل مثل هذه السخافات، ولا يفترض أن يوجه أحد رسائل خاطئة بالغة الضرر في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة أقصى ما بوسعها لحماية المجتمع وإبقاء الناس داخل منازلهم مهما تكلف من أمر.

ورد على الفيديو أحد المغردين قائلاً: نحن إيجابيون، لذا نحترم قوانين وتعليمات حكومة بلادنا، ونمكث بالمنزل لحماية أسرنا وغيرنا، لذا أتمنى أن تحظيا بضيافة شرطة دبي في الأيام المقبلة.