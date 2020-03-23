ضبط شاب فيديوهات «التفحيط» في دبي

المصدر: محمد فودة- دبي

ضبطت شرطة دبي شاباً خليجياً قام بتصوير مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء استعراضه بمركبته بما يعرف بـ«التفحيط»، ويقودها بطريقة تعرض حياته وسلامة مرتادي الطريق للخطر أثناء هطول الأمطار، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه، وتحويله إلى السلطات المختصة.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يقود سيارته داخل دوار، وينفذ حركات خطرة، ثم يعود عكس اتجاه السير، متباهياً بما يقوم به، مسبباً إزعاجاً كبيراً بالصوت المرتفع للسيارة، بالقرب من منطقة سكنية، وبالرغم من تحذيرات شرطة دبي المتكررة من القيام بمثل هذه التصرفات.

وحدد فريق تابع لـ«الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي» كشف هوية هذا الشخص، والقبض عليه، بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر والإزعاج، واتخذ حياله الإجراءات القانونية اللازمة، فيما حذرت شرطة دبي هواة الاستعراض على الطرق العامة من ارتكاب مثل هذه السلوكيات، مطالبة بضرورة الالتزام بآداب السير والمرور والحفاظ على الآداب العامة.

