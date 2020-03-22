إغلاق 8 مقاه لم تلتزم بقرار حظر تقديم الشيشة للزبائن برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أغلقت بلدية رأس الخيمة، أمس ثماني مقاه لم تلتزم بقرار حظر تقديم الشيشة للزبائن، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت البلدية، إنه حرصها منها على الصحة العامة في الإمارة، قامت بإغلاق المقاهي المخالفة لأنها تلتزم بقرار التوقف عن تقديم الشيشة للزبائن، وتابعت أنه فور صدور القرار قام مفتشوا دائرة البلدية بجولات تفتيشية مكثفة على المنشآت المعنية لمتابعة التزام الجميع.

وأضافت أنه يجب على الجميع الالتزام بالقرار، مؤكدةً أنها لن يتم التهاون مع أي منشأة مخالفة وسيتم تطبيق إجراءات صارمة تجاه كل منشأة لا تلتزم بقرار التوقف عن تقديم الشيشة للزبائن.