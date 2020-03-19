ضبط 200 قرص مخدر في طرد بريدي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية عربي متهم بالاحتيال، وإخفاء 200 قرص مخدر في طرد بريدي، بهدف إدخالها البلاد بصورة قانونية بعد الاحتيال على الجهات المعنية لترخيصها واعتمادها، وضبطتها إدارة مكافحة المخدرات، وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود القضية، وأكدت الشاهدة الأولى أنها تعمل بقسم الصيدلة والوسائل الطبية، وليس من مهام عملها المراقبة أو التفتيش، مشيرة إلى أن المتهم راجعهم في شهر أبريل من العام الماضي، وشاهدته بعد أن طلب مقابلة المسؤول، وكان الموضوع يتعلق بطرد بريدي وصل إلى الشارقة، يحتوي على أدوية محظورة بكميات معينة، وبعدها تم تحويل الموضوع للمكافحة، وتم تقديم الأوراق إلى الجهات الطبية المختصة في الشارقة لفحصها وتسجيل عينات منها لاعتمادها.

بينما أكدت الشاهدة الثانية، التي تعمل بإدارة مهام الدواء، أن المتهم جاء برفقة شخص آخر، بعد وصول طرد بريدي يحتوي على أدوية «ترامادول»، إذ كان الحديث بين الطرفين بشكل شفهي، لافتة إلى أن هذا النوع من الأدوية يجب أن يأخذ موافقات من جهات مختصة لاعتماده بعد أخذ العينات، وإذناً مسبقاً لاستيراده، وتسجيل اسم الدواء أو العينة للموافقة على دخولها، ومن ثم يتم تسجيلها بشكل قانوني.

وأكدت أن حجم العينة يجب ألا يتجاوز 60 قرصاً من «الترامادول»، لكن الموجود بالطرد كان أكثر من 200 قرص، لافتة إلى أنهم طلبوا منه تقديم طلب رسمي بشأن شحنة الأدوية، فقدم أوراقاً مغايرة للشحنة، وبعدها تحول الموضوع لإدارة مكافحة المخدرات.

وقال المتهم إنه لا يعرف تفاصيل الشحنة، وإنه ذهب وفق مهام عمله لإنهاء الإجراءات، وأخذ الشحنة بعد تسجيلها واعتمادها، وعليه أجلت المحكمة القضية لجلسة نهاية الشهر الجاري.