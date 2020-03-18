إغلاق 9 مقاهٍ في دبي خالفت تعليمات منع الشيشة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلقت اقتصادية دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، تسعة مقاهٍ ثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية الصادرة عن اقتصادية دبي بتاريخ 12 مارس الجاري، والمتمثلة في منع تقديم الشيشة لروادها، في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

وتوجد المقاهي المخالفة التي تم إغلاقها في مرسى دبي والمرر والمدينة العالمية والمطينة، ضمن الحملات التفتيشية المشتركة التي تقوم بها الدائرة مع بلدية دبي، للتأكد من التزام كل المنافذ بالتعليمات الصادرة.

ومنذ إصدار القرار يقوم مفتشو اقتصادية دبي وبلدية دبي بمسح كامل للسوق للتأكد من التزام الجميع، وتوجه اقتصادية دبي كل المحال التجارية بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة، مع تأكيدها على عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة عن أي جهة تنظيمية.