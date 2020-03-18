شرطة دبي تُعيد 50 ألف درهم لمسافر قبل صعوده الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعادت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، مبلغ 50 ألف درهم إلى مسافر آسيوي، خلال أقل من ساعة واحدة، بعدما فقدها في مطار دبي الدولي من دون أن ينتبه، أثناء محاولته اللحاق برحلته الجوية، وسلمت له المبلغ قبل الصعود إلى بوابة الطائرة، الأمر الذي أصاب المسافر بالذهول، كونه تنبه لفقدان حقيبة النقود متأخراً ولم يُبلغ عن الواقعة.

وجاءت جهود إسعاد المسافر وتسليمه ماله، بالتنسيق مع فرق البحث وغرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في الإدارة العامة لأمن المطارات، المزودة بأحدث التقنيات في مجال المراقبة الأمنية، والدوريات الراجلة لشرطة دبي.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، إن الواقعة بدأت بعد ورود بلاغ يفيد بالعثور على حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ 50 ألف درهم، إلى جانب مبالغ 1000 روبية، من دون أن يُبلغ أي مسافر عن فقدانها.

وتابع: «نتيجة للخبرة التي تتميز بها الإدارة في هذا المجال، وتعاملها مع العديد من القضايا المشابهة لفقدان مبالغ مالية أومقتنيات، تيقن أفراد شرطة دبي أن صاحب المبلغ إما أنه لا يعرف بفقدانه أو يبحث عنه في أرجاء المطار، وفي كلتا الحالتين فهو مسافر لا يعرف أن ماله موجود في حوزة شرطة المطار، وعليه تم تشكيل فريق للبحث عن صاحب المبلغ بين المسافرين، بالتنسيق مع غرفة العمليات وكل الدوريات الراجلة.

وأضاف بن ديلان أنه خلال عملية البحث عن صاحب الحقيبة، لوحظ أن هناك مسافراً يعاني حالة الارتباك ويتمايل يميناً وشمالاً بين المسافرين بحثاً عن شيء مفقود، عندها تيقن أفراد الشرطة أنه الشخص صاحب الحقيبة بسبب تصرفاته، وأضاف أن أفراد الشرطة توجهوا إلى المسافر وسألوه عن سبب تصرفاته، فأبلغهم بأنه فوجئ بفقدان حقيبة نقوده بسبب محاولته الإسراع من أجل اللحاق بالطائرة، مؤكداً أن أفراد الشرطة طمأنوا المسافر، وبعد سؤاله عن مواصفات الحقيبة التي تحتوي على أمواله أخرجوها وسلموها له.

وأكد بن ديلان أن الإدارة تسعى بشكل مستمر لرسم الابتسامة على وجوه المسافرين، وتلبية احتياجاتهم التي هي من أهم ركائز العمل المؤسسي لشرطة دبي.

وعبّر المسافر ويدعى (ش.ب.ك) عن فرحته وتقديره لرجال شرطة دبي، على مساعدته في الحصول على ماله المفقود وإعادة البسمة له، بعد خوفه من فقدان المبلغ من جهة وعدم قدرته على اللحاق بالطائرة من جهة أخرى.