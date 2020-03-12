«نيابة دبي» تطلق خدمة الرسائل النصية في الدعاوى الجزائية

المصدر: محمد فودة - دبي

أطلقت النيابة العامة في دبي، خدمة الرسائل النصية القصيرة في مراحل الدعاوى الجزائية بدءاً من تسجيل البلاغ الجزائي برقم دعوى جزائية في النيابة العامة، حتى التصرف أو الحكم في الدعوى الجزائية بحكم نهائي بات، وذلك في إطار سياستها لإسعاد المتعاملين كأحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وبحسب النيابة العامة فإن الخدمة الجديدة تتيح إخطار أطراف الدعوى الجزائية (المتهم، الشاكي) برسائل نصية على هواتفهم النقالة المسجلة في البلاغات الجزائية بما يتخذ في الدعوى الجزائية من إجراءات أو قرارات خلال التحقيق والتصرف والمحاكمة أمام المحاكم الجزائية المختصة بمحاكم دبي، حتى يكون أطراف الدعوى على علم ودراية بما يتخذ من إجراءات وقرارات في الدعوى الجزائية.

وأكدت أن الإجراءات الجديدة تخدم أفراد المجتمع من جوانب عدة، إذ تختصر الوقت والجهد في ما يتعلق بالحضور الشخصي إلى مقر النيابة، وتتيح لأطراف الدعوى فرصة الاطلاع على آخر المستجدات والمراحل التي تمر بها الدعاوى.

وأضافت أن خدمة الرسائل النصية تشمل النيابة الجزائية في ديرة وبر دبي، والنيابات التخصصية، ونيابتي الاستئناف والتمييز، وإدارة القضايا في النيابة العامة وفق مراحل الدعوى المختلفة.

وأشارت إلى أن إجمالي الرسائل النصية التي أرسلت إلى أطراف الدعوى الجزائية منذ إطلاق الخدمة في نهاية فبراير الماضي حتى الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، بلغ 11 ألفاً و866 رسالة نصية، بواقع 3500 رسالة في مرحلة تسجيل الدعوى، و5907 رسالات في مرحلة التصرف، و2450 رسالة في مرحلة المحاكمة.

- 11.8 ألف رسالة نصية أرسلتها نيابة دبي إلى المتعاملين منذ نهاية فبراير.