وفاة رضيعة مواطنة في رأس الخيمة بـ«الفشار»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفيت رضيعة مواطنة تبلغ من العمر 14 شهراً في مدينة شعم شمال رأس الخيمة، مساء أول من أمس، إثر ابتلاعها كمية من الفشار تسببت في عدم قدرتها على التنفس وتعرضها للاختناق.

وقال مصدر طبي في مستشفى شعم لـ«الإمارات اليوم»، إن الرضيعة وصلت إلى المستشفى في حالة وفاة نتيجة انقطاع التنفس عنها لتناولها كميات من حبوب الفشار وتوقفها في مجرى التنفس.

وأوضح أنه فور وصول الرضيعة حاول الفريق الطبي إجراء عملية إنعاش وإخراج الفشار من حلقها إلا أنها كانت متوفاة، لافتاً إلى أن تأخر وصول الرضيعة إلى المستشفى تسبب في تدهور حالتها الصحية وتعرضها للوفاة، ولو تم احضارها فور تعرضها للاختناق لتعامل معها الفريق الطبي بكل حرفية وحاول إنقاذ حياتها.

وأضاف أنه يجب على الأهالي ضرورة الانتباه ومراقبة أطفالهم، وعدم تركهم يأكلون بمفردهم لتفادي إصابتهم بالاختناق.