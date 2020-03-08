رادار جديد يرصد سلوك السائقين على الطريق في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، عن إدخال جهاز رادار جديد في الخدمة، قادر على التعرف إلى حالة وسلوك السائقين على الطريق أثناء القيادة، مشيراً إلى أن الجهاز تم إخضاعه لتجارب عدة ودقيقة، إلى أن أثبت جدارته بعملية الرصد، موضحاً أن الرادار يعتبر من أحدث الأجهزة المصنعة في شرطة دبي، ويسهم في ضبط أمن الطريق، ويحد من ارتكاب المخالفات بأنواعها.

وأشار إلى أن الجهاز بإمكانه تصوير مقاطع فيديو يرصد فيها حالة وسلوك السائقين أثناء القيادة، حيث تم رصد مخالفات عدة ارتكبها عدد من السائقين، كالانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، والانحراف المفاجئ، وغير ذلك من المخالفات.

وأشار العميد المزروعي إلى أن الكثير من الأشخاص يسقطون ضحايا لأخطاء الآخرين، نتيجة عدم إدراك بعض السائقين خطورة المخالفات المرورية التي يرتكبونها، ظناً منهم أنها بسيطة، علماً بأنها قد تتسبب في وقوع حوادث مأساوية، يذهب ضحيتها أبرياء.

وقال مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور، العقيد المهندس محمد علي كرم، إن «شرطة دبي سباقة في البحث عما هو جديد والأفضل لضمان حقوق مستخدمي الطرق، وتستخدم في الجهاز تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن برمجته لضبط أي نوع من المخالفات والسلوكيات الخاطئة الأخرى، إضافة إلى ربطه بشبكة الإرسال التلقائي (4G)، ومنصة معالجة المخالفات في النظام المستخدم، ونظام إدارة الرادار (RMS)».