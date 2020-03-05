بالفيديو: إنقاذ مريض مواطن تدهورت حالته الصحية على متن سفينة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ اليوم مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمريض إماراتي، إثر تدهور حالته الصحية على متن سفينة شحن في سواحل أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات المركز الوطني للبحث والانقاذ قد تلقت الساعة الحادية عشر و ستة وأربعين دقيقة صباحاً يفيد بوجود مريض إماراتي الجنسية في العقد الثاني من العمر، إثر تدهور حالته الصحية وتم نقله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي بواسطة الطائرة التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وتم تحديد موقع الحادث وإعطاء أمر الإقلاع لطائرة البحث والانقاذ لتنفيذ عملية الإنقاذ والإخلاء الطبي.

وأشار المركر إلى أنه بقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن الفريق من إخلاء المريض إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية .