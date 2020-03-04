وفاة طفل في حادث دهس بمدينة كلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

توفي طفل في الرابعة من عمره، أمس، أمام منزله بمنطقة مغيدر في مدينة كلباء، من قبل مركبة مسرعة كانت تقودها إحدى السيدات، بينما كان الطفل يلعب خارج المنزل.

وكانت غرفة العمليات بمركز شرطة كلباء الشامل قد تلقت بلاغاً بوقوع الحادث من مستشفى مدينة كلباء، عند الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، إذ انتقلت على الفور دورية الشرطة إلى المستشفى للتحقيق حول ملابسات وقوع الحادث، وتبين أن الطفل قد تعرض للدهس عندما كان يلعب خخارج منزله بمنطقة مغيدر، بينما كانت قائدة مركبة تقود مركبتها داخل الحي السكني، حيث تسبب عدم الانتباه والتركيز أثناء القيادة في وقوع الحادث، وقام والد الطفل بنقله إلى مستشفى كلباء إلا أنه فارق الحياة بعد دقائق من وصوله للمستشفى.

وأعربت شرطة الشارقة عن أسفها لوقوع الحادث مشددة على سائقي المركبات بضرورة التركيز والانتباه أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة المقرة على الطرق خاصة أثناء وجودهم داخل المناطق والأحياء السكنية والطرق الداخلية حفاظًا على حياتهم وسلامتهم ، وحياة وسلامة الإخرين على الطرق.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم الانشغال عنهم سواء كانوا داخل المنزل أو خارجه، وعدم ترك صغار السن بمفردهم في الشوارع والأماكن العامة تفادياً لتعرضهم للحوادث والأذى أيًا كان نوعه ومصدره.