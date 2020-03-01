1.5 مليار درهم قيمة المخدرات المضبوطة في دبي العام الماضي

المصدر: محمد فودة - دبي

سجلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي 2051 قضية، خلال العام الماضي، تورط فيها 3128 متهماً ما بين تاجر ومروج ومتعاطٍ. وحققت ارتفاعاً تصل نسبته إلى نحو 211% في كميات المخدرات المضبوطة، بواقع 1560 كيلوغراماً من المخدرات، ونحو 14 مليوناً و793 ألف قرص، بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار و542 مليون درهم، مقابل 501 كيلوغرام من المخدرات في عام 2018.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، في مؤتمر صحافي، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسهمت، وفق القانون الجديد، في ضبط 572 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص في الإمارات الأخرى، في إطار مشاركتها بـ88 قضية أسفرت عن ضبط 215 متهماً، خلال العام الماضي.

وأضاف أن الإدارة تمكنت أيضاً من إغلاق وحجب 58 موقعاً إلكترونياً تروّج للمخدرات، خلال العام الماضي، مقارنة بـ44 موقعاً عام 2018، مشيراً إلى تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات، في إطار التركيز على الإيقاع بـ«الرؤوس الكبيرة» وتعزيز التعاون الدولي، وبناء شبكة قوية من المصادر والعلاقات لضمان الحصول على المعلومات من دول المصدر، وتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المخدرات.

وتابع أن رجال المكافحة نفذوا عمليات اتصفت بالتعقيد والصعوبة، أبرزها عملية «ستوكر»، التي اعتبرت أكبر عملية من نوعها على الإطلاق في الإمارات، إذ أدت إلى القبض على عصابة دولية للمخدرات، وضبط 365 كيلوغراماً من الهيروين والكريستال والحشيش، بقيمة سوقية تصل إلى 278 مليون درهم، بعد تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كتقنيات التعرف إلى الوجه والطائرات بدون طيار، لإنجاح هذه العملية خلال العام الماضي، وعملية «السطاح» التي شهدت الإطاحة بعصابتين دوليتين لتهريب المخدرات، كانتا تخفيان سمومهما بين ألواح خشبية تحت سطح مركبين خشبيين، وضبط 12متهماً من دولة آسيوية مجاورة، وبحوزتهم 194 كيلوغرام مواد مخدرة.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد حارب، إن الإدارة حققت ارتفاعاً في جميع المؤشرات خلال العام الماضي، إذ سجلت 2051 قضية، مقابل 1833 قضية عام 2018، و1742 قضية عام 2017. كما ضبطت 3128 متهماً ما بين تاجر ومروج ومتعاطٍ، خلال العام الماضي، مقابل 2734 عام 2018، و2553 عام 2017. وبلغت كمية المخدرات المضبوطة، خلال العام الماضي، 1560 كيلوغراماً من المخدرات، مقابل 501 كيلوغرام في العام قبل الماضي، و340 كيلوغراماً عام 2017.

وأضاف حارب أن جهود الإدارة لم تقتصر على المكافحة الداخلية، بل امتدت إلى التعاون مع دول أخرى، والمشاركة في تنفيذ عمليات نوعية بالخارج، لافتاً إلى إمداد دول مختلفة بـ93 معلومة مهمة، خلال عام 2019، أسهمت في القبض على 27 متهماً، وضبط أكثر من 11 طن مخدرات.

التهريب بتقنيات حديثة

ذكر العميد عيد محمد حارب أن أساليب تهريب المخدرات وترويجها صارت أكثر تطوراً، في ظل استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل إخفاء المخدرات في مكان ما، وإرسال إحداثيات الموقع للمشتري عن طريق خدمة الخرائط، من دون لقاء فعلي بين الطرفين.

وأضاف أن الإدارة طورت أدواتها، في المقابل، وجندت مصادر قوية، لافتاً إلى ضبط شخص كان يروج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة غير تقليدية.

الإدارة تمكّنت من إغلاق وحجب 58 موقعاً إلكترونياً تروّج للمخدرات العام الماضي.

211 %

زيادة في ضبطيات المخدرات بدبي مقارنة بعام 2018.