وفاة مواطنة وإصابة 4 بحادث تصادم قوي بين مركبتين في الجزيرة الحمراء

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

توفيت سيدة مواطنة في العقد الرابع من عمرها وأصيب 4 آخرون بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة في حادث تصادم قوي وقع بين مركبيتن ظهر اليوم " السبت " في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة .

وقال العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة إن سيارات الإٍسعاف الوطني ودوريات الشرطة بالإضافة إلى طائرة عمودية هرعت إلى المكان فور تلقي البلاغ وتم نقل جثمان السيدة بالطائرة والمصابين بسيارات الإٍسعاف إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي ومستشفى صقر الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة من الإصابات التي لحقت بهم فيما تسلمت الجهات الشرطية المختصة ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة .

وأهاب مدير عام العمليات الشرطية بجمهور مستخدمي الطرق والسائقين إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية وبالسرعات المحددة وعدم دخول الطريق إلا بعد التأكد التام من خلوه من المركبات فضلا عن توقع أخطاء الآخرين ومفاجآت الطريق حفاظا على أمنهم وسلامتهم وتلافيا لوقوع مثل هذه الحوادث المرورية المؤسفة التي تحصد الأرواح وتخلف الإصابات والخسائر المادية ومشاعر الألم والفقدان ، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الجهود الشرطية التوعوية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في رفع مستوى الثقافة المرورية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع .