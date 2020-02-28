آسيويان ينتحلان صفة رجلي شرطة ويخطفان عاملاً من الطريق

المصدر: محمد فودة ■دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل نظافة ومندوب مبيعات (آسيويين) خطفا عاملاً آسيوياً بعد انتحالهما صفة رجلي شرطة، ثم أوهماه بأنه مطلوب أمنياً، وسرقا منه في الطريق مبلغ 5000 درهم وهواتف محمولة، وأطلقا سراحه بعد التجول به بعض الوقت بالسيارة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يقف في أحد الطرق بمنطقة فريج المرر، يتصفح هاتفه، حين حضر المتهمان إليه، وكان أحدهما يرتدي الزي الوطني الإماراتي، والآخر يرتدي ملابس عادية، لكنه يعلق في رقبته شعار الشرطة.

وأضاف أنهما أبرزا له البطاقة، وتحدثا معه أولاً باللغة العربية، وأخبراه بأنه متهم ببيع أرصدة اتصال هاتفية دون تصريح، فأنكر ذلك، لكنهما طلبا منه الصعود إلى المركبة، وجلس أحدهما إلى جواره، وأخرج جهازاً ادعى أنه لكشف البصمات طلب منه وضع بصمته عليه، ثم أخبره بأنه مطلوب بتهمة الهروب من الكفيل، وتترتب عليه غرامة 50 ألف درهم، والحبس ستة أشهر، وقيد يديه بقيد بلاستيكي.

وأضاف أن المتهمين فتشاه، وأخذا منه مبلغ 5000 درهم كان يحملها معه، كما أخذا منه هواتفه، ثم انطلقا به إلى أن وصلا إلى مكان مظلم، خلف حديقة الحمرية للنساء، حيث أطلقا سراحه.

وتابع أن إحدى النساء رأته وسألته عن سبب وجوده قرب الحديقة، فروى لها ما حدث معه، مضيفاً أنها بادرت بإبلاغ الشرطة، وعند استدعائه إلى المركز، وعرض صور متهمين عليه، تعرف إلى الشخصين اللذين خطفاه، وقبض عليهما لاحقاً.

- إحدى النساء رأت المجني عليه وسألته عن سبب وجوده قرب الحديقة، فروى لها ما حدث معه، فبادرت بإبلاغ الشرطة.