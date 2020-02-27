شرطة عجمان تقدم خدمات مرورية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين بمنازلهم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

دشن مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان، العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، دورية «لخدمتكم»، لتقديم الخدمات المرورية في منازل أصحاب الهمم وكبار المواطنين، لتضاف إلى سلسلة ابتكارات شرطة عجمان وإنجازاتها لتعزيز رضا وسعادة المجتمع، ضمن سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وقال المهيري إن دورية «لخدمتكم» الأولى على مستوى القيادات الشرطية في الدولة، وجاءت بهدف تعزيز رضا وسعادة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الشرطة، وتختص هذه الدورية كمرحلة أولى بالتواصل مع ملاك المركبات المنتهية الترخيص وتذكيرهم بتجديد ملكياتها، والانتقال إلى منازلهم لإنجاز الخدمة دون الحاجة إلى حضورهم إلى المركز، وسيتم في المرحلة التالية تقديم خدمات الرخص، والخدمات الأخرى الخاصة بترخيص السائقين والمركبات.

وأوضح أن الدورية مجهزة بكل المعدات اللازمة لتجديد الملكية من أجهزة حاسوب وطابعة الملكيات وأجهزة الدفع الإلكتروني، وهي فكرة خدمية ابتكارية من تصميم وتنفيذ خبرات وكفاءات عناصر شرطية من إدارة المرور والدوريات، وقسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة عجمان.

من جانبه، أكد رئيس قسم ترخيص الآليات بإدارة ترخيص الآليات والسائقين وصاحب فكرة «لخدمتكم»، الملازم أول علي محمد النعيمي، أن فكرة الدورية جاءت من خلال ممارسة مهام العمل في مركز خدمات المرور والترخيص، دعماً لتوجه القيادة لتعزيز الاهتمام بفئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والتسهيل عليهم، لإعفائهم من الحضور إلى المركز واستخدام التطبيقات الذكية لتجديد ملكيات مركباتهم، بالانتقال إلى منازلهم لإسعادهم وإنجاز الخدمة لهم.