شرطة أم القيوين تلم شمل امرأة بإخوتها بعد 25 عاماً

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

نجح مركز الدعم الاجتماعي، بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، في لم شمل أخت مع إخوتها بعد 25 عاماً من الفراق، وتعود الواقعة إلى قيام امرأة بمراجعة مركز الدعم الاجتماعي، بهدف الحصول على الأوراق الثبوتية لإخوتها من أبيها، حيث إن الأب منفصل عن أم إخوتها منذ مدة طويلة، ولاحظ الأخصائي المكلف بمركز الدعم الاجتماعي الفرحة التي غمرت المرأة، ودموعها التي انهمرت عند رؤيتها صور إخوتها من أبيها.

وبسؤالها عن مدى العلاقة بينهم أجابت بحسرة: «إنها لم تلتق بهم طوال حياتها»، فقام الأخصائي بالتواصل مع أم إخوتها، وطلب منها الموافقة على ترتيب زيارة عائلية بين الإخوة جميعاً، فوافقت الأم واستجابت لطلب المركز، وتمّت المقابلة واللقاء الحار بين المرأة وإخوتها في بيت الأم بعد انقطاع دام 25 عاماً.

وقامت العائلة بتوجيه خالص الشكر والامتنان إلى مركز الدعم الاجتماعي في أم القيوين على دوره في هذه الحالة الإنسانية، وعلى الخدمات المقدمة، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري في مجتمع دولة الإمارات.