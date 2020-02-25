62 حالة وفاة بحوادث مرورية في الشارقة العام الماضي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت شرطة الشارقة خلال ملتقى الاستدامة الاقتصادي الخامس، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بأنها استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث وخفض معدل زمن الاستجابة، خلال العام الماضي، حيث وصلت نسبة زمن الاستجابة للبلاغات إلى ثماني دقائق، لافتة إلى أنها تسعى ضمن خططها لتعزيز الأمن والأمان في الطرق وجعلها أكثر أماناً من خلال التناقص الكبير في الأرقام المسجلة للوفيات بسبب الحوادث المرورية التي وقعت في الفترة الماضية، إذ بلغت 62 حالة وفاة خلال العام الماضي.

وأضافت أنها استطاعت خفض معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة، ووصلت إلى تسجيل 51 جريمة مقلقة خلال 2019 ضمن المؤشرات الخاصة بالجرائم المقلقة.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن شرطة الشارقة استطاعت تحقيق أفضل المؤشرات الأمنية الداعمة لعملية التنمية والازدهار الاقتصادي، وفي مقدمتها مؤشر الشعور بالأمان بين سكان إمارة الشارقة، الذي بلغ خلال عام 2019، نسبة 99% وفق ما أعلنت عنه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.

وأوضح أن «الملتقى منذ انطلاقه أصبح منصة مهمة في التعرف على واقع الأمن ومتطلباته، في كل القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية، وغيرها من القطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء رؤيتنا وتوجهاتنا في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه مجتمعنا، ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تعوق العمل في أي قطاع من القطاعات التي تقود عجلة التنمية الاقتصادية، وتسهم في بناء مجتمع الرفاهية والسعادة، والرخاء والازدهار».

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله بن سلطان العويس، أن مبادرة نور الشارقة التي تم إطلاقها العام الماضي تم من خلالها إنارة 80 برجاً في منطقة النهدة، والتي كانت أغلبية المناطق فيها مظلمة، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف إنارة المناطق المظلمة في عدد من شوارع المدينة لرفع نسبة الشعور بالأمان وخفض معدلات الجريمة، في كل أنحاء الإمارة.

وبيّن أن أي مجتمع أو دولة لا يستطيعان ولوج عالم الحضارة والتطور من دون أن يتمتعا بنعمة الأمن والاستقرار، ولعل هذا ما أدركته دولة الإمارات وهي تسعى إلى أن تكون واحدة من أفضل دول العالم حين تحتفل بعامها الـ50، لتصبح الدولة الأكثر أماناً على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان.

وأشار إلى أنه تم إطلاق جائزة لأفضل المنشآت الأمنية الخاصة، من خلال جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.