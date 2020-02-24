رجل يهدد زوجته بالزواج من أخرى بسبب مخالفاتها المرورية في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العقيد جمعة بن سويدان إن من المواقف الطريفة التي ارتبطت بمبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي، لرجل عانى من عدم التزام زوجته بقانون السير وارتكابها مخالفات بشكل متكرر، وحين أعلنت شرطة دبي عن مبادرة خصم المخالفات قرر الاستفادة منها بأكبر صورة ممكنة، وأبلغ زوجته أنه في حالة عدم التزامها وإصرارها على ارتكاب المخالفات فسوف يتزوج بأخرى، ما دفعها إلى التقيد بقانون السير واستفاد بصورة كبيرة من المبادرة.

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