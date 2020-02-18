شركة تتهم موظفاً بطلب 100 ألف درهم رشوة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشــــارقة قضـــــــية آسيــــــــوي متهم بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشـــــــــوة مقــــــابل إبـــــــــرام عقد شركة، إذ قـــــام باستغلال وظيفته التي يعمل فيها بجهة حكوميـــــــــــــة، وطلــــــــــــــب مـــــــــــــن صاحــــــــــب شركة 100 ألف درهم لإرساء العقد عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بوجود موظف في إحدى الهيئات الحكومية بالشارقة طلب 100 ألف درهم رشوة من صاحب شركة خاصة لإرساء العقد عليه، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه وإحالته للقضاء.

وأمام المحكمة قال المتهم إنه لم يطلب المبلغ من صاحب الشركة، وإنما الأخير عرض عليه 100 ألف درهم، ورفض أخذها منه، لافتاً إلى أنه يعمل في مهنته منذ سنين ولم يطلب أموالاً من أحد.

وتابع أن الشخص الذي عرض عليه الرشوة كان يضعه بمغلف ورقي، وجعله يشاهد الأموال لكنه لم يأخذه منه، مشيراً إلى أنه كان يريد إبلاغ الشرطة لكن لم يتسن له الفرصة، لأن الشرطة قبضت عليه في اليوم نفسه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الأول من مارس لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم.