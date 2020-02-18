ضبط 40 كيلوغرام «كريستال» داخل ورشة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية آسيوي متهم بإخفاء 40 كيلوغراماً من مخدر الكريستال في قطع غيار حديد داخل ورشته في المنطقة الصناعية.

وتعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ من مصدر سري للتحريات يفيد بوجود شخص يخزن في ورشته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبعد التحري وجمع الأدلة والمعلومات الكافية، داهم فريق أمني الورشة، وتم ضبط 40 كيلوغراماً من مخدر الكريستال داخل قطع غيار بورشة المتهم، فتم تحريز المواد المخدرة وضبط المتهم وإحالته للقضاء.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد في القضية الذي كان من ضمن فريق الضبط، كما واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأكد أن شخصاً أودع لديه قطع غيار حديداً كأمانة عنده لمدة يومين، لكنها بقيت في ورشته 15 يوماً، ولم يكن يعرف ما بداخلها، مشيراً إلى أنه لا يعرف الشخص الذي يدير العملية من خارج الدولة وليس لديه علاقة به.

وتابع أنه تواصل مع صاحب القطع عبر الهاتف الذي كان خارج الدولة لنقل قطع الغيار من ورشته كونه تأخر في نقلها، ثم فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه وتضبط المواد المخدرة في ورشته.

وطلب محامي الدفاع براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه واستعمال أقصى درجات الرأفة خلال محاكمته، كونه لم يكن يعرف ما بداخل القطع ويجهل وجود مواد مخدرة فيها.

فيما طلبت النيابة العامة إدانة المتهم، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة التاسع من مارس المقبل.

• المتهم زعم أنه لم يعلم بوجود مخدرات داخل قطع الغيار.