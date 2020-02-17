حادث تصادم يودي بحياة آسيوي في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي آسيوي واصيب شقيقان مواطنان 20 و16 عاما، إثر حادث تصادم قوي وقع على شارع الرمس شعم بين مركبة خفيفة وشاحنة.

وتفصيلا أشار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة العميد أحمد سعيد الصم النقبي، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم قوي على شارع الرمس شعم، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة، وسيارات الاسعاف والإنقاذ، والدفاع المدني، والاسعاف الوطني، لموقع الحادث، وقد تبين وجود 3 أشخاص في المركبة الخفيفة، حيث تم نقل شخصين إلى مستشفيات الإمارة نتيجة إصابتهما بإصابات بين البليغة والمتوسطة، وهما شقيقان، فيما توفي المرافق لهما وهو من الجنسية الآسيوية.

وأضاف مدير المرور والدوريات أنه جاري استكمال إجراءات الحادث، وإحالة ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

