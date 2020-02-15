شرطة دبي تضبط شاباً أتلف 3 مركبات انتقاماً من خطيبته السابقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألقى مركز شرطة بر دبي القبض على شاب أقدم على إتلاف مال مملوك للغير، عبر سكبه بالتعاون مع اثنين من أصدقائه مادة حارقة على 3 مركبات تعود لأسرة خطيبته السابقة، انتقاماً منها لرفضها إعادة قيمة الهدايا له، وقولها "روح مالك شي عندي".

وتفصيلياً، قال مدير مركز شرطة بر دبي العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، إن بلاغاً ورد إلى المركز عن واقعة تعدي أشخاص على ممتلكات الغير، وسكبهم مادة حارقة على 3 مركبات تعود لمنزل أسرة تقطن في منطقة القوز تتكون من أم وبناتها الأربع، وتم رصد الواقعة بكاميرات تعود لمنزل الأسرة، والتي أظهرت وصول الجناة إلى المكان بدراجة نارية ملثمين، وسكبوا المادة الحارقة على المركبات، وكان أحدهم يرتدي قميصاً يعود لعلامة تجارية شهيرة.

وأكد أن رجال الشرطة سارعوا إلى التقصي والتحري حول الواقعة، مستعينين بأحدث التقنيات وأجهزة المراقبة والتتبع للتوصل لهوية الجناة، والتي أظهرت أن الشاب الذي ارتكب جريمته مرتدياً قميصاً ذا علامة تجارية شهيرة، يتجول في الأماكن العامة بالملابس ذاتها دون أن يخفي هويته، وهو ما مكن رجال الشرطة من التوصل إليه وإلى الاثنين الآخرين.

وبيّن العميد بن خادم، أن الشاب الذي يرتدي القميص اعترف في التحقيقات بأنه كان خطيب إحدى الشقيقات، وأنه أقدم على فعلته الإجرامية مع شابين آخرين انتقاماً من الفتاة، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما وفسخ الخطبة، ومطالبته الفتاة بإعادة القيمة المادية للهدايا، مشيراً إلى أنها أثارت استياءه وغضبه حين أجابته بعبارة "روح مالك شي عندي"، ما دفعه إلى إتلاف المركبات انتقاماً منها.