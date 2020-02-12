بالفيديو.. إصابة شخصين في تصادم شاحنة ومركبة في خورفكان

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

استجابت طواقم الإسعاف الوطني إلى جانب شرطة الشارقة وفرق الدفاع المدني إلى حادث تصادم بين شاحنة ومركبة على شارع الشارقة - خورفكان، أسفر عن مصابين اثنين أحدهما كانت حالته بليغة ومحصورا داخل الشاحنة والأخر متوسطة.

وكان بلاغ قد ورد أمس إلى غرفة عمليات الإسعاف الوطني في تمام الساعة 13:12 ظهراً يفيد بوقوع حادث مروري في المنطقة المذكورة مع وجود اثنين مصابين في مكان الحادث من ضمنهم مصابا محصورا داخل المركبة، وتم إرسال سيارتي إسعاف ومركبة مستجيب أول الى مكان الحادث لتصل أول مركبة خلال 7 دقائق منذ لحظة استلام البلاغ.

وقامت طواقم الإسعاف الوطني بإسعاف المصاب الذي كانت حالته متوسطة في مكان الحادث ونقله إلى المستشفى أثناء قيام أفراد الدفاع المدني بعملية اخراج سائق الشاحنة الذي كان محصورا داخل الشاحنة وفي حالة حرجة ليتم تسليمه بعدها الى الإسعاف الوطني وإسعافه ومن ثم نقله الى مستشفى خورفكان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وناشد الإسعاف الوطني السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرقات وترك مسافة كافية بين المركبات حفاظا على سلامة الجميع.