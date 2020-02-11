3000 درهم غرامة لخمسيني صور امرأة دون علمها

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قضت محكمة جنح الشارقة بتغريم عربي خمسيني 3000 درهم، بعد ثبوت إدانته بسب امرأة وتصويرها من دون علمها أو إذنها في إحدى المناطق بالإمارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 من ديسمبر الماضي، عندما كانت الشاكية بالقرب من أحد البنوك بمنطقة الخان في الشارقة، وشاهدت المتهم يصورها بهاتفه أكثر من صورة، فذهبت إليه، وطلبت منه مسح الصور، لكنه رفض، وأصر على عدم مسحها، وبعد إصرار المجني عليها على مسحها، فسبّها بعبارات مسيئة وجارحة لشرفها، ووصفها بأوصاف قبيحة في مكان عام، ما جعلها تقدم بلاغاً ضده بالواقعة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكية، التي أكدت أنها كانت بالقرب من مصرف في منطقة الخان، والتقت بالمتهم الذي شاهدته يصورها من دون علمها، ما اضطرها إلى الحديث معه، وطلبت منه مسح الصور بحكم القرابة التي بينهما، لكنه رفض ذلك، وبعدها بدأ بالسب عليها.

وواجهت المحكمة المتهم خلال الجلسات السابقة بالتهم المنسوبة إليه وبأقوال الشاكية، فأنكرها.