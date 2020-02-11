مواصلات الإمارات تخصص 150 حافلة لطلبة الجامعات

المصدر: دبي - وام

خصصت مؤسسة مواصلات الإمارات 150 حافلة لنقل الطلبة من مناطق مختلفة إلى الجامعات والكليات المتعاقد معها في دبي والشارقة، حيث تعمل المؤسسة على تقديم الخدمة لنحو 2200 طالب وطالبة.

وأفاد مدير عمليات منطقتي دبي والشارقة بـ «مواصلات الإمارات»، عبدالله عبدالرحمن، بأنه يتم توفير خدمات النقل الجامعي للطلبة من وإلى عدد من الجامعات والكليات والمعاهد في دبي والشارقة، منها التقنية العليا للطالبات في دبي والشارقة، وجامعات زايد، والشارقة، وأميركية الإمارات، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي من مناطق سكنهم.

وأشار إلى أن المؤسسة وفرت 150 حافلة لتقديم خدمات النقل الجامعي، تتميز بحداثتها ومراعاتها لأفضل المواصفات الفنية واشتراطات الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة والرفاهية للطلبة، موضحاً أن المؤسسة تتولى إدارة وتطوير وتوفير مختلف أشكال الدعم للمؤسسات الأكاديمية الراغبة في الاستفادة من خدماتها.