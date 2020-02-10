"جناح جو رأس الخيمة" ينقل مواطنة تعرضت للإنهاك والإعياء أثناء تسلقها أحد الجبال

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة في قسم جناح الجو بإدارة المهام الخاصة، من نقل مواطنة تعرضت للإنهاك والتعب أثناء تسلقها إحدى القمم الجبلية الواقعة في وادي غليلة شمال رأس الخيمة، الأمر الذي استدعى اتصالها بالشرطة طلباً للمساعدة.

وأوضح العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، رئيس قسم جناح الجو ، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية، يفيد بتعرض مواطنة للتعب والإعياء على إحدى قمم جبال وادي غليلة، وعليه تم على الفور تحريك إحدى الطائرات التابعة لقسم جناح الجو باتجاه وادي

غليلة، حيث تم الوصول إلى موقع البلاغ خلال (15) دقيقة منذ وروده، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات الإمارة لإجراء الفحوص الطبية والعلاج اللازم لها.

ودعا العقيد طيار سعيد اليماحي مرتادي ومتسلقي المناطق الجبلية والمرتفعات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، أثناء التسلق أو أثناء الذهاب في رحلات ترفيهية، وأخذ احتياطات السلامة كافة، حفاظاً على سلامتهم.