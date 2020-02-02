اتهام خليجي بسبّ موظفة في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

حجزت محكمة استئناف الفجيرة قضية للحكم، متهم فيها خليجي بسبّ امرأة من الجنسية نفسها، تعمل موظفة في إحدى الدوائر بإمارة الفجيرة، ووجه إليها ألفاظاً تقلل من قدرها أمام المتعاملين، حيث كانت محكمة أول درجة قد عاقبته بالحبس شهراً.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهمة المنسوبة إليه قال: «تنازلت المجني عليها عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضدي، وأرجو من هيئة المحكمة أن تلغي حكمها».

فيما طالب محامي دفاع المتهم ببراءة موكله، إذ إن المتهم كان متوجهاً لدائرة بإمارة الفجيرة لتخليص معاملاته التي ظل يتردد عليها فترة طويلة، حيث إن الموظفة المسؤولة عن معاملته استفزته، وقللت من كرامته، ما جعله يقول عبارة لا تعني تقليل الاحترام أو القدر وهي «إنك لا تعرفين التعامل جيداً واحترام الرجال».

وأسند قولي هذا بمادة (96) من قانون العقوبات التي تنص على أن يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.

وتابع: «المجني عليها قدمت أقوال المتهم دون أن تثبتها بدليل مكتوب أو غيره، مجرد أنها سردت هذه الأقوال».

وأضاف المحامي أن المجني عليها قدمت تنازلاً كاملاً عن دعوتها ضد المتهم، وعلى أثر ذلك يجب أن يتم إلغاء عقوبة الحبس.