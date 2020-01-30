الحبس والغرامة لمتهمَين تسبّبا في عاهة مستديمة لآسيوي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حكمت محكمة جنايات الشارقة بحبس شخصين آسيويين ستة أشهر وتغريمهما 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، بعد إدانتهما بالاتجار في الخمور، والاعتداء على شخص من جنسيتهما نفسها، والتسبب له في عاهة مستديمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات، يفيد بوجود شخص مصاب إثر مشاجرة بإحدى المناطق في الشارقة بسبب الاتجار في الخمور، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى موقع الحادث.

وأضاف أن التحريات كشفت أن شخصين قاما بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلاف بينهم على بيع المشروبات الكحولية، فيما تم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبيّنت التقارير الطبية إصابته بعاهة مستديمة بسبب الضرب المؤذي الذي تعرض له على مختلف أرجاء جسمه، وبدورها ضبطت الشرطة المدانين.