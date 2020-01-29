شرطة الشارقة تحقق في حادث تعرض 21 طالب لاستنشاق مبيدات حشرية بإحدى المدارس الخاصة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة:



تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة بحادثة تعرض بعض الطلبة لإصابات بسيطة في إحدى المدارس الخاصة نتيجة استنشاق مبيدات حشرية تم رشها في مدرستهم ليلة أمس، وجميع الحالات مطمئنة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الحالات الناجمة عن استنشاق بقايا مبيدات حشرية في إحدى المدارس الخاصة التي وصل عددها إلى 21 حالة تصنف بالبسيطة تم التعامل مع آثار الاستنشاق بالعلاج الفوري وتحويل بعضهم إلى المستشفى وجميعهم بوضع مطمئن.

وأوضحت الشرطة أن إحدى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة استقدمت ليلة أمس إحدى شركات مكافحة المبيدات الحشرية وعملت على رش المدرسة إلا أن بقايا المبيدات تأثر بها بعض الطلبة صباح اليوم وتم استدعاء الإسعاف الوطني والجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الفورية بالكشف على الطلاب واعطائهم العلاجات اللازمة وإخلاء المدرسة من الطلاب.

من جانب متصل تؤكد هيئة الشارقة للتعليم الخاص حرصها على سلامة الطلبة وعدم التهاون مع أي تقصير يعرض الطلبة للخطر لافتة إلى الضوابط والتعليمات الصارمة المتعلقة باشتراطات السلامة بكل ما يتعلق بالمدارس ومرافقها المختلفة.