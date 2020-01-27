المصدر: عجمان■ الإمارات اليوم

شب حريق في مستودع للمواد الإسفنجية في منطقة صناعية الجرف 1 في عجمان، صباح أمس، دون وقوع إصابات بشرية.

وقال نائب مدير إدارة مراكز الدفاع المدني بعجمان العقيد رائد عبيد الزعابي، إن «فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق وإطفائه، وبدأت عمليات التبريد كيلا تشب النيران مرة أخرى».

وأشار إلى أن مركزين شاركا في عمليات الإطفاء والتبريد، وهما مركز الإدارة ومركز الجرف، مشيراً إلى أن الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي نظراً للجاهزية العالية للمراكز من حيث الاستعداد الدائم والتوزيع الجغرافي المناسب للمراكز، حيث تم العمل على توزيعها في ظل مراعاة المواقع والمناطق الأكثر احتمالاً لوقوع الحرائق.

وأضاف أن الفرق عند الوصول عملت على وضع خطة سريعة للتعامل مع الحريق وعدم انتقاله إلى أماكن أخرى، خصوصاً أن المستودع كان مملوءاً بمواد الاسنفج القابلة للاشتعال السريع، والتي سببت أدخنه كثيفة.