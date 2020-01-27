سائق يسرق 200 ألف درهم من سيارة كفيله

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية متهماً فيها سائق آسيوي بسرقة 200 ألف درهم من كفيله عن طريق التحايل، بمساعدة آخرين.

وتفصيلاً، حاول سائق آسيوي التحايل على صاحب عمله، بعد سرقة 200 ألف درهم من الدرج الأمامي الداخلي للسيارة المقابل لكرسي السائق، مدعياً أن المركبة تعرضت للسرقة من قبل مجهول، واصطنع مظاهر اقتحام السيارة، لكن الخدعة لم تنطل على شرطة دبي التي كشفت كذبه وواجهته بما حدث، فاعترف.

وقال المجني عليه، إنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من المتهم يخبره بأن مركبة الكفيل من طراز نيسان باترول تعرضت للسرقة من قبل مجهول، فتوجه إلى المكان وشاهد الإطار المطاطي لنافذة السائق مرفوعاً لأعلى ولا يوجد كسر في زجاج المركبة، وأن الدرج الخاص بالراكب الأمامي مفتوح بطريقة توحي بتعرضه للكسر، لكنه غير مكسور أيضاً.

وأضاف المجني عليه أنه وضع مبلغ 200 ألف درهم في الدرج، لكن لم يخبر أحداً بوجوده، وعند حضور أفراد الشرطة تم فحص جميع المركبات العائدة له، ولم يتبين وجود آثار كسر بأي منها، فاستجوبت الشرطة السائق والطباخ، واعترف السائق بالجريمة التي ارتكبها مع شخص آخر هارب.

من جهته، ذكر شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أنكر في البداية علاقته بالواقعة، ولكن بعد مواجهته بالأدلة وإثبات أن الكسر الموجود في الباب الخارجي للمركبة والدرج المخصص للراكب الأمامي مصطنع، ولا يمكن لأحد الدخول إلى المركبة والاستيلاء على المبلغ الموجود بها، انهار واعترف بأنه كان بمنزل كفيله يوم الواقعة، وحضر إليه صديق له وتعاطيا المشروبات الكحولية، وأخبره أن هناك مبلغاً في السيارة وأعطاه مفتاحها، واتفق معه على سرقتها مقابل 50 ألف درهم للمتهم الهارب، و50 ألف درهم للطباخ على أن يحتفظ ببقية المبلغ لنفسه.

وأضاف الشاهد أنه تمت مواجهة الطباخ بأقوال السائق، فأنكر كلياً علاقته بالواقعة، فاستجوب السائق مجدداً وعدل الأخير عن اتهام الطباخ بالضلوع في السرقة، لافتاً إلى أن المتهم الهارب نصحه باصطناع تلك الكسور حتى لا يتهم بالسرقة، لكن خبراء الآلات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية اكتشفوا الحيلة، والتأكد من أنها مفتعلة، فأحيل السائق إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.