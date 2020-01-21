وفاة مواطن بحادث مروري بعد زيارة لقبر والدته

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي المواطن فيصل عبد الله الحيسوم، صباح اليوم إثر تعرضه لحادث مروري قوي على طريق مدينة الرمس شمال إمارة رأس الخيمة، بعد خروجه من مقبرة الرمس إثر زيارته لقبر والدته التي توفيت في أكتوبر الماضي.

ووفقا لأصدقاء الحيسوم، فإن والدته توفيت في أكتوبر الماضي واعتاد على زيارة قبرها كل يوم جمعة أسبوعيا لتعلقه الشديد بها، وبعد خروجه من المقبرة تعرض لحادث سير مروري قوي أدى إلى إصابته بالرأس وبكسور في مختلفة في جسده حيث تم نقله إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج.

وأضافوا، أنه تم ادخال الحيسوم إلى غرفة العناية المركزة نظرا لحالته البليغة، وبعد مرور أربعة أيام توفي متأثرا بجراحة، وكان الحيسوم لعب حارس مرمى في نادي الرمس عن فئة 18 سنة.