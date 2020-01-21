محاكمة آسيوي تسبب في وفاة سائق درّاجة نارية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، محاكمة آسيوي متهم بشرب كحوليات وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر والاعتداء على سلامة جسد سائق درجة نارية، قاصداً الاصطدام به والتسبب في وفاته.

وجاء في لائحة اتهام النيابة أن المتهم تناول مشروب كحولي، واعتدى على سلامة جسد المجني عليه وصدم بمركبته درّاجة المجني عليه قاصداً وأحدث به إصابات أدت إلى وفاته.

وأوضحت أن المتهم قاد مركبة منتهية الترخيص منذ 2016 تحت تأثير الخمر، وهرب من مكان الحادث ولم يبلغ السلطات المختصة أو الإسعاف لإنقاذ المجني عليه، كما أتلف جدار أحد المنازل.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، بشرب الخمر يوم الحادث، لافتاً إلى أنه تناوله قبل يوم من ارتكابه الواقعة.

وأوضح أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة ولا يعرف ما إذا كان اصطدم بسائق الدراجة النارية أم بجدار أحد المنازل، متابعاً أنه لم يكن يقصد الاصطدام بالمجني عليه عند وقوع الحادث، وأن المركبة التي كان يقودها مأمناً عليها قبل 10 أيام من الحادث.

وأضاف أنه لم يبلغ عن الحادث وهرب من المكان لأنه كان في حالة خوف، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل لاستكمال القضية.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغاً بوجود سائق درّاجة نارية مصاب بإصابات بليغة نتيجة تعرضه لحادث تصادم، فتم إرسال سيارة إسعاف للمكان وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثراً بإصابته البليغة.